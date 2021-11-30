TİGEM'den kiralık tarlalar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini sezonluk olarak partiler halinde kiraya verecek. 11.207 dekar tarım arazisinin kiralanmasına ilişkin ihale 8 Aralık 2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale, iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 15 Aralık 2021 günü tekrar edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ