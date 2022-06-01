TİGEM'den Arap Tayı satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2020-2021 doğumlu 31 baş dişi ve 29 erkek tay olmak üzere toplam 60 baş safkan Arap Tayı'nı tek tek açık arttırma usulü ile satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ