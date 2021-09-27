Ticaret Müfettiş Yardımcılığı sınav duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Ticaret Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek. Ticaret Müfettiş Yardımcısı kadrosu için düzenlenecek sınavla Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 kişilik alım yapılacak. Sınava başvurular 4-13 Ekim 2021 tarihleri arasında olup Kariyer Kapısı www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ