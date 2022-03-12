Ticaret Bakanlığına 524 Sözleşmeli Personel Alınacak
KAMU HABERLERİ 12.03.2022, 21:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığına Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 524 Sözleşmeli Personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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