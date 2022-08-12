Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KAMU HABERLERİ 12.08.2022, 21:08
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|0
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