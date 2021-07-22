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Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak

Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığına açıktan atama suretiyle uygulamalı ve sözlü sınav ile 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacak.
 Sınavlara katılmak isteyenlerin en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmaları ve ilan metninde belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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