Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona survivor salgın corona koronavirüs
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5...
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte...
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç veriyor
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç...
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ...

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Ticaret Bakanlığı bünyesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin  (B)  fıkrası  ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.