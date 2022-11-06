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Tekirdağ Saray ilçesinde 177 m² tarla hissesi icradan satılacak
KAMU HABERLERİ 06.11.2022, 16:58
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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