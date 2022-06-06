Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin merkez-ilçe birimleri ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre, KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 271 sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ