Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 49 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 49 Sözleşmeli Personel alacak. Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://www.nku.edu.tr web adresinden online başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ