Tekirdağ'da un fabrikası satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 31 bin 311 m² alanda kurulu un fabrikası satışa çıkarıldı.

Fabrika kompleksi tapuda 3 adet betonarme fabrika, 12 adet çelik silo ve yükleme indirme binası olarak kayıtlı olup Tekirdağ-Çanakkale çevre yoluna ve Muratlı kavşağına yakın bir alandadır. Etrafında sanayi tesisleri ile Ticaret Borsası ve Zahireciler Sitesi bulunan un fabrikası halihazırda faal durumdadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

