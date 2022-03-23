Tekirdağ'da un fabrikası satış ihalesi yapılacak
KAMU HABERLERİ 23.03.2022, 22:26
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 31 bin 311 m² alanda kurulu un fabrikası satışa çıkarıldı.
Fabrika kompleksi tapuda 3 adet betonarme fabrika, 12 adet çelik silo ve yükleme indirme binası olarak kayıtlı olup Tekirdağ-Çanakkale çevre yoluna ve Muratlı kavşağına yakın bir alandadır. Etrafında sanayi tesisleri ile Ticaret Borsası ve Zahireciler Sitesi bulunan un fabrikası halihazırda faal durumdadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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