Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri Büyükşyehir Belediyesi, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkânı toplu halde 10 yıllığına kiraya veriyor. İhale 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Tekir Yaylası'ndaki Dükkanlar Kiraya Veriliyor
26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri Büyükşyehir Belediyesi, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkânı toplu halde 10 yıllığına kiraya veriyor. İhale 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ