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TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre taşra teşkilatında 101 personel istihdam edecek.  31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni alımı için 2020 yılı KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor. Adaylarda aranacak şartlar İŞKUR iş ilanlarında ve www.teias.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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