TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 53 Elektrik Teknisyeni alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ