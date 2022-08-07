TED Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 07.08.2022, 17:32
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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