TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 82 Sürekli İşçi Alacak
KAMU HABERLERİ 15.03.2022, 20:54
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Genel Müdürlüğümüz İşyerlerine MAKİNİST Olarak İşe Alınacak 82 İşçi İçin İş Gücü Talebimiz İlan Edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar Bölümünde Duyurulacak Hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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