TCDD 180 İşçi alacak
KAMU HABERLERİ 07.03.2022, 22:31
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, belirsiz süreli 180 Tren Teşkil İşçisi alımı yapacak. İşgücü talepleri 7 - 11 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacak. İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır. İşgücü talebine ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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