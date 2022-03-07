TCDD 180 İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, belirsiz süreli 180 Tren Teşkil İşçisi alımı yapacak. İşgücü talepleri 7 - 11 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacak. İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır. İşgücü talebine ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ