Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs Taşların Tılsımını Duymak projesi Mücevher İhracatçıları Birliği corona
Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü
Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan...
İstanbul ve Kocaeli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi
İstanbul ve Kocaeli'de eğitim öğretime...
Türkiye'de 24 bin 317 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 24 bin 317 kişinin...
Koca: Lodos fırtınasında 38 kişi yaralanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir
Koca: Lodos fırtınasında 38 kişi...

T.C. Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

T.C. Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.