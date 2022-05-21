Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 21.05.2022, 21:43
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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