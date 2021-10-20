Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın mesut özil
Türkiye'de 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 29 bin 760 kişinin...
Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz
Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik...
2023'ü bekler, yine boynunun ölçüsünü alırsın
2023'ü bekler, yine boynunun ölçüsünü...
Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.