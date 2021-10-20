Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
20 Ekim 2021 Çarşamba 22:45