Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, 5 adet Sözleşmeli Büro Personeli, 302 adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 407 sözleşmeli personel alacak
14 Aralık 2021 Salı 19:33