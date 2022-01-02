Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın abd
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin...
Aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı
Aralıkta en çok salatalığın fiyatı...
Meclis'in yeni yılda ilk işi stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklifi yasalaştırmak olacak
Meclis'in yeni yılda ilk işi...
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda
İşçi, memur ve emeklinin gözü...

Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak

Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  ve  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.