Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın Gamze Erçel
Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak konusunda kararlıyız
Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk...
Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi
Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi
Türkiye'de 23 bin 759 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 759 kişinin...
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu...

Süleyman Demirel Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin  çeşitli  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunun,  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.