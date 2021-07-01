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Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  çeşitli  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunun,  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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