Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın sanayi ve teknoloji bakanı dr. faruk Özlü
İstanbul'da 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunuyor
İstanbul'da 1 milyon 179 bin...
Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 28 bin 678 kişinin...
TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı
TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık...

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.