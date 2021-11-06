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Sözleşmeli personel alım ilanı

Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (eczacı pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 90 adet sözleşmeli personel istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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