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Sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı

Sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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