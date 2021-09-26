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Sökme ve demontaj hizmeti alınacaktır

Sökme ve demontaj hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Görev ve Sorumluluğunda Bulunan Ana Arterlerdeki ve Bunlara Cepheli Binalardaki İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine Uygun Olmayan Totem, Tabela vb Reklam Elemanlarının Kaldırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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