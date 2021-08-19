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Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak

Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Sivas İl Özel İdaresine ait,  ticaret, turizm, konut alanı imarlı 32.456 metrekare arsa satışa sunuldu. Muhammen bedeli 81.142.075,00 TL olarak tespit edilen arsanın satış ihalesi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:30'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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