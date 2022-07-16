Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi gereğince doktor öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Üniversitemiz Tıp Fakültesine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde bulunan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ