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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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