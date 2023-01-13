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Şişli'de net 60,80 m² mesken icradan satılacak (çoklu satış)
KAMU HABERLERİ 13.01.2023, 16:43
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1158 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|4. Keçiörengücü
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