Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 08.05.2022, 21:45
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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