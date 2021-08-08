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Şırnak Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Şırnak Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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