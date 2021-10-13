Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs Balıkesir salgın
MİT Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
MİT Van'daki İran ajan şebekesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki yeni rotası Angola, Nijerya, Togo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki yeni rotası...
TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
Ne gerekiyorsa yapacağız, Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var
Ne gerekiyorsa yapacağız, Rusya'nın da...

Şırnak Belediyesinden kiralık sinema salonları

Şırnak Belediyesinden kiralık sinema salonları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Şırnak Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi Belediye Bulvarı Belediye Hizmet Binası önünde bulunan 2 adet sinema salonunu 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü 8 yıl süre ile kiraya veriyor. Kira ihalesi 25 Ekim 2021 pazartesi günü saat 10.00'da Şırnak Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda yapılacak. İstekliler, ihaleye ilişkin kira şartnamesini Şırnak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 150 Türk Lirası karşılığında satın alabilecek. 

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.