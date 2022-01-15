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Şırlan Doğal Kaynak Suyu kiralama ihalesi

Şırlan Doğal Kaynak Suyu kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Nazilli Belediye Başkanlığı, su fabrikasını, doğal kaynak suyu satışını ve Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını 10 yıl süre ile kiraya verecek.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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