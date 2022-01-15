Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Nazilli Belediye Başkanlığı, su fabrikasını, doğal kaynak suyu satışını ve Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını 10 yıl süre ile kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Şırlan Doğal Kaynak Suyu kiralama ihalesi
15 Ocak 2022 Cumartesi 22:05
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Nazilli Belediye Başkanlığı, su fabrikasını, doğal kaynak suyu satışını ve Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını 10 yıl süre ile kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ