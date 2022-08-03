Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 03.08.2022, 21:49
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 22 Öğretim Üyesi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|0
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|0
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