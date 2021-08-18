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Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin  birimlerine  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına     İlişkin     Usul     ve     Esaslar     Hakkında     Yönetmelik”     hükümleri     uyarınca     Öğretim     Elemanı     alınacaktır.     Tüm     başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ.
 

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