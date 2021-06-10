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Sinop'ta belediyeye ait terminalde 32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Sinop'ta belediyeye ait terminalde 32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait Merkez  Korucuk Köyü mevkiinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki boş olan işyerlerinin kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi  gereği Açık Teklif  Usulü  ile ihale yapılacak. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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