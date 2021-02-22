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Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor

Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait Türkeli İlçesi, Güzelkent Köyü ve ilanda konumu belirtilen otel ve müştemilatının 10 (On) yıl süreliğine eşyalı olarak, 3 yıllık kirasının peşin olarak alınması şartı ile, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine (Açık Teklif Usulü) göre 10/03/2021 Çarşamba günü İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda saat 14.30’da kiralanmak suretiyle ihale edilecek.

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