Sınavla, 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ