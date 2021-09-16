Şile'de otel satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Şile'de bulunan 167 odalı otel ihaleyle satılacak. Meşrutiyet Mahallesinde bulunan otelde çeşitli özelliklerde toplam 167 yatak odasının yanı sıra 2 adet restoran ve 2 bar bölümü, mutfak, soğuk hava depoları, erzak depoları, idari bölümler, çocuk kulübü oyun odaları, sauna, fitness-spa, hamam, buhar odası bölümleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, süs havuzu, otel odaları blokları, depolar, mutfak, salonlar, açık otoparklar, parsel içi yaya ve araç yolları, oyun alanları, basketbol-tenis oyun alanları, ana giriş kontrol binası mevcuttur. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ