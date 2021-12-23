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Siirt Üniversitesi akademik personel alacak

Siirt Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 32 Öğretim Üyesi ve 26 Öğretim Elemanı alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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