Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Balıkesir salgın
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin...
Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere...
İstanbul'a 8 ayda 4 milyon 854 bin yabancı turist geldi
İstanbul'a 8 ayda 4 milyon...
Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak
Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında...

Siirt Belediyesi 140 adet ticari taksi plakası tahsis edecek

Siirt Belediyesi 140 adet ticari taksi plakası tahsis edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Siirt Belediyesi, 140 adet taksi plakasını 3 bin 500 TL muhammen bedel üzerinden açık artırmayla satışa çıkardı. 
 Açık artırma 5 Ekim 2021 Salı günü Siirt Belediyesi’nde yapılacak. İhaleye ilişkin düzenlenen şartname 100 TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek. İhaleye katılacak her kişi ve şirket sadece tek bir “T” plakası kullanım hakkı için talepte bulunabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.