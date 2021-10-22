SGK'dan sözleşmeli personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlıyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ