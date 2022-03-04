SGK'dan İstanbul Esenler'de konut satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul'da bulunan 17 adet konutu açık artırmayla satacak. Esenler ilçesi Atışalanı mahallesinde bulunan konutların satış ihalesine katılmak isteyenler, ihale dokümanını İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen şartname satın alma bedeli, tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ