Serhat Kalkınma Ajansı uzman personel alımı yapacak
KAMU HABERLERİ 12.06.2022, 23:35
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 Uzman Personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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