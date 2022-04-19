Selçuk Üniversitesi 26 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Selçuk Üniversitesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 26 Sürekli işçi alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ