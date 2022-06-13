Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
KAMU HABERLERİ 13.06.2022, 21:03
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Selçuk Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 201 öğretim üyesi alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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