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Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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